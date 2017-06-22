На Тернопільщині в аваріях постраждало майже сорок дітей. Один хлопчик загинув

22/06/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

39 ДТП за участю неповнолітніх сталося з початку року на Тернопільщині.

Про це повідомляють у поліції.

Один хлопчик загинув.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Де плануєте відпочивати цього літа?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
9 / 0,279 / 9.92m