На Тернопільщині в аваріях постраждало майже сорок дітей. Один хлопчик загинув
22/06/2017 0
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39 ДТП за участю неповнолітніх сталося з початку року на Тернопільщині.
Про це повідомляють у поліції.
Один хлопчик загинув.
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