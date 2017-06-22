На Тернопільщині в аваріях постраждало майже сорок дітей. Один хлопчик загинув

22/06/2017 Розмір тексту:

39 ДТП за участю неповнолітніх сталося з початку року на Тернопільщині.

Про це повідомляють у поліції.

Один хлопчик загинув.