На Тернопільщині в агрофірми забрали 86 га землі через несплату орендної плати

25/09/2018 Розмір тексту:

Прокуратура Тернопільської області вжила усіх заходів для виконання рішення господарського суду Тернопільської області за позовом Чортківської місцевої прокуратури до ТОВ «Юстрім» про розірвання договору оренди землі та повернення 86 га землі у державну власність.

Підставою для втручання прокуратури стала систематична несплата орендарем плати за землю.

Станом на сьогодні, до Державного реєстру прав на нерухоме майно внесеновідомості про скасування державної реєстрації права оренди земельної ділянки 86 га вартістю понад 206 млн грн.