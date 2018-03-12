На Тернопільщині учасник АТО грозився підірвати дружину гранатою

12/03/2018 Розмір тексту:

Повідомлення про протиправні дії мешканця району надійшло до правоохоронців Тернопільського відділу поліції 11 березня близько 12 години від мешканки села Великі Гаї. Жінка повідомила, що її чоловік, погрожує вбити її, застосовуючи предмет, схожий на гранату.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Працівники поліції з’ясували, що 57-річний чоловік під час сімейної сварки вирішив залякати дружину та став погрожувати їй запалом від гранати. Підозрюваний – учасник антитерористичної операції, тож, ймовірно, небезпечний пристрій він привіз саме з зони бойових дій.

Правоохоронці вилучили предмет ззовні схожий на боєприпас та відправили на експертизу до Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Інших вибухових предметів у мешканця району поліцейські не виявили.

Відомості про подію внесено до єдиного реєстру досудового розслідування злочинів згідно частини першої статті 129 Кримінального кодексу України – «погроза вбивством, якщо були підстави побоювання здійснення цієї загрози», повідомляють у поліції.