На Тернопільщині у цукрового заводу вимагають повернути землю вартістю понад 3 мільйони гривень

30/03/2018 Розмір тексту:

Чортківською місцевою прокуратурою подано позов до господарського суду Тернопільської області про розірвання договору оренди землі, укладеного Борщівською районною державною адміністрацією з Товариством з обмеженою відповідальністю “Юстрім” (колишній Борщівський цукровий завод), та повернення земельної ділянки площею 82,62 га вартістю майже 3,5 млн грн у власність держави.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що ТзОВ “Юстрім” впродовж січня-червня 2015 року не сплачувало орендної плати за землю за договором оренди земельної ділянки, внаслідок чого податковий борг за вказаний період зріс до 41 199 гривень.

Враховуючи, що ТзОВ “Юстрім” не виконало зобов`язань відповідно до умов договору оренди землі, а органи, яким законом надано повноваження у сфері земельних відносин не реагували на систематичну несплату орендної плати за землю товариством та не вживали заходів до розірвання з цим суб`єктом господарювання договору оренди землі, Борщівський відділ Чортківської місцевої прокуратури звернувся до суду з відповідним позовом на захист інтересів держави.