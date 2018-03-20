На Тернопільщині у сніговий полон потрапив автобус з пасажирами

20/03/2018 Розмір тексту:

19 березня вранці на автодорозі поблизу села Берем’яни Бучацького району (між селами Дуліби та Жнибороди) в сніговому заметі загруз пасажирський рейсовий автобус марки «Богдан».

Як повідомляють в Управлінні ДСНС, в салоні автобуса перебували водій та 4 пасажири.

З метою запобігання нещасного випадку на місце події направлено місцеву пожежну команду села Берем’яни.

Автобус відбуксирували на безпечну ділянку дороги.