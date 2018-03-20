На Тернопільщині у сніговий полон потрапив автобус з пасажирами
20/03/2018 0
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19 березня вранці на автодорозі поблизу села Берем’яни Бучацького району (між селами Дуліби та Жнибороди) в сніговому заметі загруз пасажирський рейсовий автобус марки «Богдан».
Як повідомляють в Управлінні ДСНС, в салоні автобуса перебували водій та 4 пасажири.
З метою запобігання нещасного випадку на місце події направлено місцеву пожежну команду села Берем’яни.
Автобус відбуксирували на безпечну ділянку дороги.
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