На Тернопільщині у снігових пастках опинилися десятки автомобілів

04/12/2017 Розмір тексту:

В період з 2 по 3 грудня підрозділи Управління ДСНС України у Тернопільській області надавали допомогу водіям транспортних засобів, що опинилися у сніговій пастці через негоду.

Так, зокрема внаслідок ускладнених погодних умов в м. Монастириська по вул. Шевченка черговим караулом ДПРЧ 19 Управління здійснено буксирування на проблемній ділянці дороги вантажного автомобіля «DAF».

На автодорозі Підгайці – Івано-Франківськ в с. Завалів Підгаєцького району черговим караулом ДПРЧ 14 Управління здійснено буксирування з кювету на проїжджу частину дороги вантажного автомобіля «DAF».

В м. Бучач по вул. Г.Шухевича черговим караулом ДПРЧ 9 Управління здійснено буксирування на проблемній ділянці дороги 3-х вантажних автомобілів та мікроавтобусу «Mercedes Sprinter».

В м. Чортків на вул. Копичинецькій черговим караулом ДПРЧ 6 Управління здійснено буксирування з кювету на проїжджу частину дороги мікроавтобусу «Mercedes Sprinter».

В с. Кровінка Теребовлянського району на автомобільній дорозі Доманове-Ковель-Чернівці черговим караулом ДПРЧ-12 Управління здійснено буксирування на проблемній ділянці дороги двох вантажних автомобілів з цистернами марки «VOLVO»

За допомогою автомобіля підвищеної прохідності «УРАЛ-КТЛ» АРЗ СП Управління здійснено буксирування 6 вантажних автомобілів, зокрема на клеверному мості на вул. Микулинецька – 1 автомобіль, на підйомі у с. Підгороднє – 5 вантажних автомобілів.

Рятувальники Тернопільщини звертаються до вантажоперевізників та водіїв легкових авто, з ускладненням погодних умов по можливості не вирушайте за межі населених пунктів та не планувати поїздок на далекі відстані.