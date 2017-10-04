На Тернопільщині у школярів масово крадуть мобільні телефони

04/10/2017 Розмір тексту:

Працівники поліції краю продовжують документувати заяви про крадіжки засобів мобільного зв’язку у дітей. Неповнолітні школярі втрачають гаджети найчастіше, а до цього призводить їх безпечність.

Залишила на парті свою мобілку без нагляду 13-річна тернополянка. Результат – заява батьків в поліцію та сльози школярки через втрачений телефон.

Втратив мобільний і семикласник з Кременця. Хлопець теж залиши мобільний в класі ліцею, де навчається, а повернувшись, зрозумів що став жертвою мобільного злодія.

За обома фактами тривають кримінальні провадження, а поліцейські нагадують батькам: якщо вже вирішили придбати своїм чадам дороговартіснітелефони, навчіть їх надійно зберігати своє майно.