На Тернопільщині у ріці знайшли тіла двох людей

05/04/2018 Розмір тексту:

Два тривожних повідомлення надійшли на лінію «102» 4 квітня. Жителі краю повідомили, що виявили мертвих невідомих у водоймах.

Одна з подій трапилась в Чортківському районі. Додзвонювач повідомив, що поблизу села Капустинці в річці Серет він помітив тіло невідомого. Виїздом на місце пригоди працівники поліції встановили, що це житель села Заболотівка, 1952 року народження. Пенсіонера, який зник ще 26 січня розшукували родичі та правоохоронці. Під час огляду трупа слідів насильницької смерті не виявлено, повідомляють у поліції.

Ще один нещасний випадок задокументували працівники Теребовлянського відділу поліції. Мешканка села Застіночне повідомила, що виявила в річці тіло потопельниці, ймовірно її односельчанки. Поліцейські підтвердили здогадки жінки. Померла 1946 року народження хворіла психічними розладами здоров’я. Тіло направили для проведення судово-медичної експертизи.