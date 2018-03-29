На Тернопільщині триває збір представників територіальної оборони вісьмох областей
Показові заняття з територіальної оборони для представників військових комісаріатів 8-ми областей західної України розпочалися сьогодні, 28 березня, на базі Тернопільського обласного військкомату.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.
Головна мета триденних зборів — виробити єдину методику та єдині підходи щодо комплектування, формування, проведення заходів бойового злагодження і виконання завдань територіальної оборони. Під час зборів планується зосередити увагу присутніх на нові погляди керівництва Генерального штабу Збройних Сил України щодо формування підрозділів тероборони, їх бойового злагодження, матеріально-технічного забезпечення та управління. Також заплановано проведення теоретичних занять з вивчення керівних документів по теробороні.
Крім того, будуть проведені практичні заняття щодо порядку підготовки організаційного ядра підрозділів тероборони. Зокрема, програмою показового навчання передбачено проведення практичних занять підрозділів тероборони у рамках «Єдиного всеукраїнського стрілецького дня».
Захід проводиться під керівництвом заступника командувача оперативного командування «Захід» з територіальної оборони та за сприяння Тернопільської обласної державної адміністрації.
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