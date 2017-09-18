На Тернопільщині триває ажіотаж довкола біометричних паспортів

18/09/2017 Розмір тексту:

Понад шістдесят тисяч біометричних паспортів видали цього року жителям Тернопільщини. Щоб отримати документ люди годинами вистоюють у чергах. Фахівці міграційної служби запевняють: цей ажіотаж невиправданий. Адже більшість людей нікуди не їде.

У Тернополі ситуація з видачею закордонних паспортів більш-менш контрольована, а от в районних центрах – хаос. Електронна черга не працює, натомість всі питання вирішуються в одному кабінеті в порядку «живої черги».

«Ми маємо до тридцяти звернень на отримання карт ID, ці документи отримують діти після чотирнадцяти і шістнадцяти років. Крім того є десятки звернень на отримання біометричних паспортів, а також вирішуються інші питання. І при цьому в нас працює одна база міграційної служби. Також невеликий штат. Електронна черга не підключена, тому виникли проблеми з чергами. Щоб черг не було, треба розширити штат, а також необхідне нове обладнання», – пояснює начальник сектору державної міграціної служби у Збаразькому районі Олександра Лабінська.

Відтак «паспортна» реформа залишається незавершеною, особливо проблема актуальна для невеликих міст, районних центрів.

Софія Романська