На Тернопільщині три дні будуть знешкоджувати диверсантів

26/09/2017 Розмір тексту:

27-29 вересня на Тернопільщині СБУ проводитиме планові антитерористичні та контрдиверсійні тактико-спеціальні навчання.

Протягом трьох днів на території регіону суб’єкти боротьби з тероризмом виконають практичні завдання з виявлення та знешкодження групи умовних диверсантів, яка за легендою діятиме у кількох локаціях Тернополя та низці населених пунктів області.

Відпрацювання силовиками навчальних завдань відбуватиметься в умовах максимально наближених до реальних та передбачає залучення спецтехніки і озброєних правоохоронців. У рамках навчання на окремих територіях також можливе тимчасове запровадження особливого режиму пересування людей та транспортних засобів.

Управління СБУ в Тернопільській області закликає краян з розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, залучених до проведення навчань.

Незважаючи на те, що силовики протистоятимуть умовним терористам, правоохоронці звертається до громадян із проханням не втрачати пильність, адже в цей час поряд із навчальними об’єктами у регіоні можуть діяти і реальні злочинці. У випадку виявлення зброї чи вибухових пристроїв, наявності даних про факти прибуття та перебування в регіоні підозрілих осіб, просимо невідкладно повідомити про це, зателефонувавши за номером гарячої лінії УСБУ (0352) 52-90-00 або 102.

Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області