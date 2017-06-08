На Тернопільщині – три десятки “офіційних” мільйонерів

08/06/2017 Розмір тексту:

За підсумками деклараційної кампанії, яка нещодавно завершилася, минулого року у Тернопільській області 27 жителів отримали доходи у розмірі понад 1 мільйон гривень. Найбільше мільйонерів виявилося у Тернополі – 18.

Нещодавно завершився термін подання громадянами декларацій про отримані доходи минулого року.

Про те, яким був перебіг «Деклараційної кампанії – 2017» та як декларували свої доходи мешканці Тернопільщини, розповів сьогодні на брифінгу заступник начальника Головного управління ДФС в області Петро Якимчук, передає Тернопільська липа.

Зокрема, він зазначив, що за період кампанії до територіальних органів фіскальної служби області громадянами подано 7754 декларації про майновий стан і доходи за 2016 рік, в тому числі 4797 декларацій подано громадянами, які зобов’язані задекларувати отримані доходи, та 2957 декларацій подали громадяни з метою реалізації права на податкову знижку.

«Якщо проаналізувати в розрізі видів доходів, то найбільше громадяни декларували спадщину – 2325 поданих декларацій із загальною сумою задекларованого доходу понад 198 млн гривень, 691 декларація подана від продажу рухомого майна та нерухомості – на 59,3 мільйони гривень. Щодо інших доходів, з яких не утримано податку на доходи фізичних осіб, то на Тернопіллі їх задекларовано більше 65 млн гривень», – зауважив Петро Миколайович.

Цьогоріч декларації за 2016 рік із доходами більше одного мільйона гривень подали 27 мешканців Тернопільщини, зокрема найбільше (18) мільйонерів у місті Тернополі. Загалом мільйонери задекларували майже 72 млн грн річного оподатковуваного доходу.Підводячи підсумки Петро Якимчук зазначив, що загальна сума задекларованих у цьому році доходів становить 364 млн грн. Відтак самостійно нараховано до сплати понад 22 млн грн, з яких 18 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 4 млн грн військового збору.