На Тернопільщині тракторист роз’їхав велосипедиста. ФОТО

01/06/2017 0
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Недотримання безпечної дистанції руху стало причиною гибелі людини. Першого червня у селі Новосілка Підволочиського району не розминулися велосипедист та трактор марки Т-150.

На місце дорожньо-транспортної пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки стало відомо, що транспортні засоби рухалися сільською дорогою на зустріч один одному.

Проте дистанція між ними була недостатня і під колесами трактора опинився місцевий житель, 1948 року народження.

Шансів вижити у чоловіка не було, оскільки сільськогосподарський транспорт переїхав його.

За попередньою інформацією водій трактора був тверезий, а от стан загиблого буде відомий лише після проведення судово-медичної експертизи.

 

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