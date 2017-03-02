На Тернопільщині тітушки напали на підприємство. Є потерпілі

02/03/2017 Розмір тексту:

1 березня близько 7:00 ранку група осіб ввірвалася на територію ПП “Золотопотіцьке” у Бучачі та намагалася його захопити силою.

Рейдерська атака базується на підробленому Статуті Приватного підприємства “Золотопотіцьке”, яке буцімто затверджене рішенням власника від 11 квітня 2016 року, проте даний статут 25 січня 2017 року в Тернопільському Господарському суді визнаний недійсним, через те, що печатка та підпис в ньому не є справжніми. Про це пише сайт buchach.org.ua.

Підчас захоплення постраждала працівниця ПП “Золотопотіцьке”, до якої зловмисники застосували силу і відібрали особистий мобільний телефон, щоб вона не змогла повідомити про спробу захоплення. Також постраждали двоє чоловіків, до яких “тітушки” застосували газовий балончик.

Захоплення намагалися провести 20-30 «тітушок», які представляли себе працівниками охоронної фірми, яким протистояли працівники підприємства, громадські активісти, ветерани АТО та небайдужі жителі нашого міста. Під натиском громадськості рейдери з “тітушками” залишили територію підприємства ПП “Золотопотіцьке”.

Нагадаємо, що це вже друга спроба рейдерського захоплення даного приватного підприємства, перша відбулася безуспішно на початку грудня 2016 року.