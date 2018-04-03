На Тернопільщині татусі добровільно-примусово сплатили понад 13 мільйонів гривень аліментів. ВІДЕО

03/04/2018 Розмір тексту:

Понад 13,5 мільйонів гривень аліментів заплатити боржники Тернопільщини впродовж 3 місяців 2018 року. Гроші перерахували для більше, як 700 дітей. Усе це наслідок оновленого законодавства України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення аліментів, кажуть територіальному управлінні юстиції Тернопільської області.

Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів” був підписаний Президентом 4 січня цього року. Ефект від нього вже зараз переоцінити важко, кажуть в територіальному управлінні юстиції Тернопільської області. Адже чимало неплатників аліментів, які мали багаторічні борги перед дітьми, почали їх виплачувати. Про це йдеться в сюжеті TV-4.

– В нас і по Італії є приклад, що 10 років не платив, а тут приїхали і заплатили майже 300 тисяч гривень. А такі факти, як там 50 тисяч, 40 тисяч – самі приходять і кажуть – ми їздим за кордон, будь-ласка, ми платим гроші. Є такі, що платять і на рік вперед, тільки рік мене не чіпайте, я плачу на рік вперед, – розповідає начальник Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області Едуард Кольцов.

Проте, не з усіма неплатниками аліментів так просто, кажуть в управлінні юстиції, деякі з них мають платити примусово, за рішенням суду. Зокрема, на майже 2 тисячі боржників вже готові відповідні документи на обмеження виїзду за кордон, на обмеження керування транспортними засобами, полювання та володіння вогнепальною мисливською зброєю.

Складніше з тими, хто не має авомобіля, зброї та іншого майна. В такому випадку їх залучають до суспільно-корисних робіт, а органи місцевого самоврядування думають над тим, як автоматично зараховувати зароблені неплатниками гроші на рахунки дітей.

Державними виконавцями упродовж трьох місяців було забезпечено стягнення більше 13,5 мільйонів гривень на користь 726 дітей.