На Тернопільщині сильно подорожчали яйця

24/09/2018 Розмір тексту:

В Тернопільській області у серпні найбільше подорожчали яйця та хліб, подешевшали – овочі та фрукти, повідомляє УНІАН.

На споживчому ринку області у серпні в порівнянні з липнем 2018 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,2%. Подешевшали овочі на 10,2%, фрукти – на 6,3%, масло – на 1,7%. Натомість яйця подорожчали на 6,3%, хліб – на 1,5%, м’ясо – на 1%.

Алкогольні напої, тютюнові вироби стали дорожчими на 0,4%, у т.ч. тютюнові вироби – на 0,5%, алкогольні напої – на 0,4%.

Одяг і взуття подешевшали на 1,5%, зокрема взуття – на 2,1%, одяг – на 1,1%, що пов’язано із сезонними знижками товарів весняно-літнього асортименту.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива залишились на рівні попереднього місяця. Разом з тим утримання та ремонт житла подорожчали на 0,8%. Підвищення цін на транспорт у цілому на 0,5% в основному спричинено подорожчанням палива та мастил на 0,9%, проїзду у автодорожньому пасажирському транспорті на 0,2%.

Ціни у сфері відпочинку і культури підвищилися на 0,7%, що в основному зумовлено подорожчанням плати за кабельне телебачення на 10,5%.

З початку року індекс споживчих цін в області зріс на 3,7%.