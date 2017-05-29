На Тернопільщині сварка через яблуню завершилася стріляниною

29/05/2017 Розмір тексту:

Щойно 33-річний ланівчанин оселився в новому будинку, як на нього полився шквал невдоволення від сусіда: то огорожу зависоку поставив, то криницю не там викопав. За рік напруження у відносинах між господарями досягнуло свого піку і сварка через яблуню ледь не завершилася трагічно.

Дерево росте на ділянці потерпілого, але гілля хилиться на інше обійстя. Вже неодноразово сусід вимагав зрубати його, але криками і погрозами так нічого і не добився. Зрештою, схопився за сокиру та взявся власноруч рубати ненависну яблуню. Це побачив власник й поспішив зупинити самочинство. Але сусід був налаштований рішуче. Відкинувши сокиру, він відлучився на мить, а повернувшись, тримав у руках пневматичну зброю, з якої здійснив декілька пострілів по опонентові.

Потерпілий отримав поверхневі ушкодження скроневої ділянки голови та передпліччя. Від серйозніших наслідків його врятував капюшон куртки.

Зрою у дебошира вилучили та направили на експертизу. За скоєне йому інкримінують частину 1 статті 125 ККУ, повідомляють у поліції.