На Тернопільщині суттєво подорожчає цукор?

07/09/2017 Розмір тексту:

Ціна солодкого продукту може суттєво зрости. Аграрії аргументують свої прогнози частковим зменшенням посівних площ в Україні, а також погіршенням врожайності цукрових буряків.

У деяких регіонах вже почали збирати врожай цукрових буряків. Цьогорічні погодні умови стан посівів трохи погіршили, це відобразилося і на цукристості, – розповідають аграрії.

«Ситуація з цукровими буряками виглядає не дуже перспективною на цей рік. Перша причина – це те, що площі дещо зменшені, зокрема це стосується нашого підприємства, і нашого регіону. Друге, погодні умови позначилися на посівах. Деякі площі доводилося пересівати. А це все зумовлює врожай. То я думаю, всім треба чекати підвищення ціни на цукор. А якщо врахувати тенденцію дорожчання енергії, то ця ситуація є цілком очікувана», – розповідає керівник агропромислового підприємства Андрій Добровольський.

Наскільки зросте ціна цукру, аграрії прогнозувати не беруться. Жителям краю радять робити запаси солодкого продукту після виробництва цукру з нового врожаю. Зазвичай, тоді ціна найнижча.

Софія Романська