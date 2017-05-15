На Тернопільщині сусідські сварки за межу завершилися стріляниною. ФОТО

15/05/2017 Розмір тексту:

З вогнепальним пораненням дробом до реанімаційного відділення Шумської центральної районної лікарні потрапила 37-річна жителька села Сураж . Так закінчилися п’яні розбірки між сусідами, що ніяк не можуть провести межу між своїми господарствами.

Зі слів односельчан, потерпіла прибула до їхнього населеного пункту з Житомирщини близько двох років тому. Такому сусідству люди не дуже зраділи, бо молодиця виявилася такою ж, як і її співжитель, в котрого замешкала, – любителькою алкоголю.

Співмешканці, як розповідають люди, постійно конфліктували з 59-річним сусідом, бо ніяк не могли визначитися, де має проходити межа між їхніми садибами.

Що одна сторона конфлікту, що інша – гостра на слово і пристрасна до спиртного. В день, коли сварка дійшла до апогею, п’яними були всі. Спочатку сварилися, викрикували образи, а тоді 59-річний сусід зі словами «я вас постріляю», кинувся до хати і вийшов на поріг уже з мисливською рушницею. Стріляв прицільно з відстані двадцяти метрів.

– 37-річна жінка отримала поранення обличчя, шиї, грудей та рук. У неї вибите око. На даний час перебуває у реанімації, – розповіла заступник начальника Шумського відділення поліції Інна Могила. – Підозрюваного затримано в порядку статті 208 КПК. Йому інкримінують замах на вбивство. Розслідування триває.