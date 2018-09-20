На Тернопільщині судитимуть депутатів двох сільрад

20/09/2018 Розмір тексту:

Чортківською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальні акти у кримінальних провадженнях відносно 2 колишніх депутатів однієї із сільрад Чортківського району за умисне неподання ними е-декларацій за 2016 рік.

Встановлено, що колишні депутати, не подали декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка припиняє таку діяльність за період, не охоплений раніше поданими деклараціями, за 2016 рік.

Завершено розслідування кримінального провадження за ст.366-1 КК України (Подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України “Про запобігання корупції”, або умисне неподання суб’єктом декларування зазначеної декларації).

Довідково:санкція статті 366-1 КК України за вчинення інкримінованого злочину передбачає покарання у вигляді штрафу від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавлення волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.