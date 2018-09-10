На Тернопільщині судимий молодик вкрав пожертви з каплички

10/09/2018 0
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Повідомлення про крадіжку грошей з каплички надійшло до працівників Гусятинського відділення поліції від мешканки райцентру. Жінка помітила, що з скриньки зникли пожертви прихожан.

Поліцейські встановили, що до протиправного діяння причетний 36-річний місцевий житель. Чоловік і раніше потрапляв у поле зору правоохоронців – був судимий за майнові злочини. Крадену готівку в нього вилучили.

Розпочато кримінальне провадження за статтею 185 частина 2 ККУ – крадіжка, вчинена повторно, повідомляють у поліції.

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