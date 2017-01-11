На Тернопільщині судилися за землю вартістю 4 мільйони гривень
11/01/2017 0
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Чортківською місцевою прокуратурою встановлено, що Хоростківським професійним сільськогосподарським ліцеєм, у постійному користуванні якого перебуває 219 га ріллі, укладено угоду із приватним сільськогосподарським фермерським господарством про відшкодування коштів за фактичне землекористування.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.
Оскільки договір укладено всупереч вимог законодавства прокуратурою, з метою захисту прав навчальної установи, пред’явлено позов про визнання угоди нечинною та повернення земельної ділянки вартістю понад 4 млн. грн. професійно-технічному навчальному закладу.
Рішенням господарського суду Тернопільської області позов прокуратури задоволено в повному обсязі.
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