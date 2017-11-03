На Тернопільщині судили дідуся, корова якого пошкодила автобус

03/11/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині судили діда, чию корову збив на дорозі автобус. Його притягували до адмінвідповідальності за те, що не втримав її «на шнурку». Пенсіонер покаявся. Суд вирішив, що порушення – малозначиме і закрив адмінпровадження.

Пенсіонера похилого віку притягували до адмінвідповідальності за ч.4 ст.127 КУпАП – «Порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин». Про це пише “20 хвилин“.

Інцидент, як пише у постанові Збаразького районного суду від 25 жовтня, трапився близько 9.00 21 вересня в с.Вищі Лубянки. Григорій Б. стояв на узбіччі дороги, «тримаючи на шнурку належну йому корову». Він допустив, що корова вибігла дорогу і її збив автобус. Транспорт отримав механічні пошкодження.

Свою вину у вчиненні правопорушення пенсіонер визнав повністю, щиро покаявся.

Суд встановив, що в діях діда таки є склад адмінправопорушення за ч.4 ст.127 КУпАП, як за ознаками порушення правил дорожнього руху погоничами тварин, що спричинили створення аварійної обстановки. Однак постановив звільнити Григорія Б. від адмінвідповідальності за малозначністю скоєного, обмежившись стосовно нього усним зауваженням, а справу провадженням закрити.