На Тернопільщині суди продовжують обслуговувати бізнесменів?

17/05/2017 Розмір тексту:

Районні суди в Тернопільській області продовжують бути інструментом у бізнесових справах. Часто рішення суду дозволяє отримати активи, змінити власника (так зване “рейдерство”), вигідно для замовника поділити майно тощо.

Чергове таке рішення суду в Борщівському районі дозволило сумновідомому агрохолдингу “Мрія” отримати людські паї, навіть попри те, що люди виступили проти цього підприємства та уклали угоду з іншим, пише Політерно.

Так, договір оренди земельного паю містить умову про надання переважного права орендарю на продовження договору.

Цим і скористалися представники “Мрії” і через суд повернули собі право на укладення угод з селянами, з якими 2 роки раніше договір закінчив свою дію.

Мешканці села Цигани Борщівського району спростовують докази адвокатів агрохолдингу та переконують суд, що ні листів, ні орендної плати не отримували. Тому і уклали угоду з іншими сільськогосподарськими підприємствами, де отримали вигідніші умови.

“Тепер нас повертають в кабалу і заставляють укладати угоду з тим, кому ми не довіряємо”. – говорить мешканка села пані Марія.

“Може суд забув, що кріпосного права вже нема давно”, – обурюється пан Микола.

Джо слова, Апеляційний суд став на сторону власників паїв, але суд касаційної інстанції повернув дію місцевого суду.

Тепер мешканці розгублені, бо 2 роки мали ділові стосунки з іншими підприємствами, а за рішенням суду мають укладати угоду з “Мрією”, якій не довіряють.