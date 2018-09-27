На Тернопільщині суд зобов’язав страховиків виплатити інваліду матеріальні збитки

27/09/2018 Розмір тексту:

Колегія суддів апеляційного суду Тернопільської області залишила без змін рішення Тернопільського міськрайонного суду від 5 квітня 2018 року за позовом Андрія Ф. — до Андрія Я. та с трахової компанії “N”. Таким чином, суд зобов’язав страхову компанію виплатити Андрі єві Ф. 45 тис. 709 грн. матеріальних збитків.

Судом встановлено, що у червні 2017 року Андрій Ф. звернувся з позовом до суду, оскільки внаслідок спричиненою Андрієм Я. ДТП його мотоцикл “Ямаха” зазнав значних пошкоджень. Потерпілий є особою з особливими потребами — інвалідом І групи, а вказаний мотоцикл (трицикл) спеціально пристосований для нього.

На фото з соцмереж — Андрій Ф. на своєму трициклі

Рішенням Тернопільського міськрайонного суду від 5 квітня 2018 року зі cтрахової компанії “N” на користь Андрія Ф. стягнуто 45 тис. 709 грн заподіяних матеріальних збитків та 8 тис. грн завданої моральної шкоди з винуватця ДТП Андрія Я.

Не погоджуючись із даним рішенням, страхова компанія “N” подала апеляцію, мотивуючи скаргу тим, що, відповідно до п. 37.1.3 ст. 37Закону України “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів” компанія правомірно відмовила Андрієві Ф. у виплаті страхового відшкодування, оскільки позивач почав ремонтувати пошкоджений мотоцикл “Yamaxa”, не дочекавшись огляду представником страховика, що унеможливило визначення розміру матеріальних збитків.

У суді Андрій Ф. пояснив, що дійсно почав розбирати пошкоджений транспортний засіб, але не ремонтував, а лише пошпаклював крило, не відновлюючи при цьому пошкоджених деталей, що підтверджується фотографіями, тому представник страхової компанії при огляді мотоцикла мав можливість визначити реальну вартість витрат на його ремонт.

Крім того, відповідно до матеріалів справи, 3 лютого 2017 року за заявою Андрія Ф. судовим експертом складено експертний висновок, згідно з яким виявлені пошкодження належать до отриманих внаслідок ДТП. Вартість завданих позивачу матеріальних збитків становить 45 тис. 709 грн.

Таким чином, вирішуючи спір, суд першої інстанції виходив з того, що хоча позивач і розпочав ремонт мотоцикла, представник страхової компанії мав можливість визначити розмір заподіяної внаслідок ДТП шкоди. Колегія суддів із таким висновком погодилась.

Розглянувши справу в межах доводів апеляційної скарги, вивчивши матеріали справи, колегія суддів апеляційного суду Тернопільської області прийшла до висновку, що апеляційна скарга страхової компанії “N” не підлягає до задоволення.