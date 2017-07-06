На Тернопільщині субсидії позбавили 15 тисяч сімей. ВІДЕО

06/07/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

Майже 15 тисяч сімей на Тернопільщині  залишилися без субсидій, повідомили в Тернопільській облдержадміністрації.

Серед основних причин – двомісячний  борг за житлово-комунальні послуги, повідомляє ТВ-4. На другому місці – купівля майна – квартир, автомобілів тощо.

Аби не втратити субсидію,  боржники мають погасити борг до 1 вересня. Лише в тому випадку субсидія їм буде нарахована з травня.

 

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Де плануєте відпочивати цього літа?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
3 / 0,448 / 9.93m