На Тернопільщині субсидії позбавили 15 тисяч сімей. ВІДЕО
06/07/2017 0
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Майже 15 тисяч сімей на Тернопільщині залишилися без субсидій, повідомили в Тернопільській облдержадміністрації.
Серед основних причин – двомісячний борг за житлово-комунальні послуги, повідомляє ТВ-4. На другому місці – купівля майна – квартир, автомобілів тощо.
Аби не втратити субсидію, боржники мають погасити борг до 1 вересня. Лише в тому випадку субсидія їм буде нарахована з травня.
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