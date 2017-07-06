На Тернопільщині субсидії позбавили 15 тисяч сімей. ВІДЕО

06/07/2017 Розмір тексту:

Майже 15 тисяч сімей на Тернопільщині залишилися без субсидій, повідомили в Тернопільській облдержадміністрації.

Серед основних причин – двомісячний борг за житлово-комунальні послуги, повідомляє ТВ-4. На другому місці – купівля майна – квартир, автомобілів тощо.

Аби не втратити субсидію, боржники мають погасити борг до 1 вересня. Лише в тому випадку субсидія їм буде нарахована з травня.