На Тернопільщині створюють інклюзивно-ресурсні центри: один із таких уже відкрили в Гусятині. ФОТО
Інклюзивна освіта – це забезпечення кращого доступу до освіти дітям з особливими потребами та можливість інтегрувати їх у загальноосвітній простір. На цьому наголосив голова облдержадміністрації Степан Барна під час відкриття інклюзивно-ресурсного центру у Гусятинському районі.
Центр знаходиться в смт. Гусятин. Він охопить навчанням 45 діток з особливими освітніми потребами. Створюють такі центри на заміну психолого-медико-педагогічним консультаціям.
«Буквально кілька місяців тому ми спільно з дружиною Президента України Мариною Порошенко, під час її візиту на Тернопільщину, напрацювали стратегію створення інклюзивно-ресурсних центрів. Відповідно до підписаних меморандумів в області мають створити 20 таких центрів у кожному районі та містах обласного значення», – нагадав голова ОДА Степан Барна.
В межах держави на ці потреби спрямовано майже 800 млн. грн. В області виділено 6 млн. грн.
«Сьогодні ми чи не вперше звертаємо увагу на освітні потреби «особливих» діток. Ця проблематика є однією із ключових, адже тепер маємо показати наскільки ми здатні організувати навчальний процес і створити умови для розвитку для дітей з інвалідністю. І цей центр в Гусятині є результатом нашої спільної роботи: держави й органів місцевого самоврядування, які спрямували на його створення 161 та 100 тисяч гривень відповідно. Сподіваюся, що цей комфорт, який ми сьогодні створимо, дасть можливість в перспективі охопити навчанням усіх 200 дітей з особливими освітніми потребами в Гусятинському районі. Найважливіше, що цей процес уже почався», – наголосив Степан Барна.
Нагадаємо, у червні поточного року під час робочої поїздки Першої леді до нашої області відбулося підписання двох Меморандумів «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації» та щодо створення мережі інклюзивно-ресурсних центрів у Тернопільській області. Тернопільщина стала 19-ою областю, яка долучилася до даного проекту.
Додати свій коментар
Головні новини
- На Тернопільщині посеред дороги знайшли труп чоловіка. ВІДЕО
- Поки мешканка Тернопільщини поралася по господарству, з її хати винесли золота на 100000 гривень
- Наша відповідь Ілону Маску: винахідник з Тернопільщини збирає картоплю за допомогою… дрона. ВІДЕО
- Мешканець Тернопільщини ловив раків, але сам потрапив у пастку
- Всі новини за сьогодні
Погода
Опитування
- Loading ...