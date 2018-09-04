На Тернопільщині створюють інклюзивно-ресурсні центри: один із таких уже відкрили в Гусятині. ФОТО

04/09/2018 Розмір тексту:

Інклюзивна освіта – це забезпечення кращого доступу до освіти дітям з особливими потребами та можливість інтегрувати їх у загальноосвітній простір. На цьому наголосив голова облдержадміністрації Степан Барна під час відкриття інклюзивно-ресурсного центру у Гусятинському районі.

Центр знаходиться в смт. Гусятин. Він охопить навчанням 45 діток з особливими освітніми потребами. Створюють такі центри на заміну психолого-медико-педагогічним консультаціям.

«Буквально кілька місяців тому ми спільно з дружиною Президента України Мариною Порошенко, під час її візиту на Тернопільщину, напрацювали стратегію створення інклюзивно-ресурсних центрів. Відповідно до підписаних меморандумів в області мають створити 20 таких центрів у кожному районі та містах обласного значення», – нагадав голова ОДА Степан Барна.

В межах держави на ці потреби спрямовано майже 800 млн. грн. В області виділено 6 млн. грн.

«Сьогодні ми чи не вперше звертаємо увагу на освітні потреби «особливих» діток. Ця проблематика є однією із ключових, адже тепер маємо показати наскільки ми здатні організувати навчальний процес і створити умови для розвитку для дітей з інвалідністю. І цей центр в Гусятині є результатом нашої спільної роботи: держави й органів місцевого самоврядування, які спрямували на його створення 161 та 100 тисяч гривень відповідно. Сподіваюся, що цей комфорт, який ми сьогодні створимо, дасть можливість в перспективі охопити навчанням усіх 200 дітей з особливими освітніми потребами в Гусятинському районі. Найважливіше, що цей процес уже почався», – наголосив Степан Барна.

Нагадаємо, у червні поточного року під час робочої поїздки Першої леді до нашої області відбулося підписання двох Меморандумів «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації» та щодо створення мережі інклюзивно-ресурсних центрів у Тернопільській області. Тернопільщина стала 19-ою областю, яка долучилася до даного проекту.