На Тернопільщині студенти намагалися вкрасти автомобіль, бо не мали чим доїхати додому

01/12/2017 Розмір тексту:

Три транспортних засоби за ніч намагалися викрасти двоє студентів одного з місцевих ліцеїв. Проте зловмисників затримали правоохоронці. За словами начальника Борщівського відділення поліції Андрія Свинарчука, на злочин хлопців підштовхнула надмірна доза випитого алкоголю та відсутність вночі можливостей добратися додому.

Андрій Свинарчук каже, що спочатку хлопці поїхали в село Іване-Пусте до товариша. Там вони розпивали спиртні напої. Після цього двоє друзів добралися до села Збручанське, де продовжили випивати. Гулянка завершилася пізно вночі, а добратися додому вже не було на чому. Тому друзі вирішили викрасти хоча б якийсь транспорт.

Зайшовши на одне подвір’я в селі Збручанське, вони побачили мотоблок та легковий автомобіль. Хлопці викотили мотоблок “ЗУБР” за 150 метрів від господарства та спробували його завести. Це їм не вдалося і дует повернувся назад, аби взяти ВАЗ-2101. Автівка була відчинена, а ключі знаходилися в замку запалювання. Від’їхати далеко юнаки не встигли, бо прокинувся господар. Хлопці залишили транспорт та втекли.

Зачекавши деякий час, вони знову пішли шукати авто, щоб доїхати в Борщів. На території одного з господарств стояв припаркований автомобіль Renault Master. Автівка була відчинена і знову ж таки з ключами. Хлопці лише рушили, як їм заблокував рух водій іншого автомобіля. Це був власник автотранспорту, який вони намагалися викрасти раніше. Студенти втекли, але одного з них випав мобільний телефон.

Потерпілі звернулися до поліції вранці, а за кілька годин правоохоронці затримали двох дев’ятнадцятирічних зловмисників. Хлопці у скоєному зізналися. Наразі вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Їм інкримінують статтю 289 частина 2 ККУ – незаконне заволодіння транспортним засобом. Вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.