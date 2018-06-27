На Тернопільщині стрибали на… лижах. ФОТО

26/06/2018 Розмір тексту:

Всеукраїнський турнір зі стрибків на лижах відбувся в Кременці. Змагання приурочили пам’яті тренера місцевої спортивної школи Михайла Малопінського.

У Всеукраїнському турнірі участь взяло близько до сотні спортсменів зі різних областей. Проте перемогу здобули вихованці Кременецької спортивної школи. Як розповів керівник закладу, серед юнаків першість здобув Олександр Шовкопляс, серед дівчат перемогу отримала Віталіна Герасим’юк.

«Добрі результати зумовлені наполегливою підготовкою і регулярними тренуваннями», – наголошували переможці.

«Дуже знаково, що чемпіонат відбувся саме на Тернопільщині», вважає начальник управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації Віктор Мацикур. «Проведення Всеукраїнського чемпіонату – це вагома подія для нашого регіону. Ми проводимо цей захід спільно із Міністерством молоді та спорту, Кременецькою РДА, обласною ДЮСШ. Це змагання на лижах з трампліна та лижного двоборства на трьох трамплінах К15, К30 та К40. І наразі ми ставимо питання про фінансування спортсменів, спортивної школи та ремонту трамплінів. Оскільки умови для розвитку цього виду спорту необхідно поліпшувати, тоді варто чекати добрих результатів від спортсменів. Ми вдячні усім учасникам змагань, сподіваємося, що в майбутньому кількість учасників змагань у Кременці ще збільшуватиметься. І місцеві спортсмени ще більше зацікавлюватимуться цим видом спорту».

Переможців змагань нагородили грамотами та медалями.