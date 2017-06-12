На Тернопільщині стартував набір у патрульну поліцію

12/06/2017 Розмір тексту:

Набір на службу в патрульну поліцію стартував 12 червня. Оголошено його у сімнадцяти областях України, в тому числі і в Тернопільській.

У нашій області конкурс оголошено на 116 посад: рота з обслуговування доріг державного значення – 56 осіб, тактична рота або рота охорони громадського порядку – 24 особи і некомплект управління – 36 осіб. Подача анкет триватиме до 11 липня, після чого розпочнеться безпосередньо конкурсний відбір кандидатів. Триватиме він декілька місяців.

– Конкурс складається з окремих етапів, – розповів Олег Строковий, тимчасово виконуючий обов’язки начальника УПП в Тернополі. – На кожному етапі встановлений мінімум для проходження далі. Кандидати запрошуються на наступний етап лише за умови успішного проходження попереднього, усього буде 5 етапів. Стосовно кожного кандидата проводиться перевірка щодо обмежень пов’язаних із прийняттям на службу до поліції згідно із законами «Про нацполіцію», «Запобігання корупції» та «Про очищення влади». Загальна тривалість конкурсу – до шести місяців. Після завершення конкурсу формується рейтинг кандидатів, які успішно пройшли всі етапи. Найкращі кандидати за рейтингом запрошуються на службу до патрульної поліції та проходять підготовку. У найкращій перспективі через півроку заступлять на патрулювання поліцейські, яких ми наберемо.

Для того, щоб потрапити на конкурс необхідно подати анкету. Заповнюють її в електронному вигляді, а набір необхідних документів треба буде подати безпосередньо робочій групі, яка працюватиме в Управлінні патрульної поліції Тернополя, що на вулиці Котляревського, 24.

– Заявку на участь у конкурсі треба подати на сайті департаменту патрульної поліції, – пояснив Петро Гаврих, начальник сектору кадрового забезпечення УПП в Тернополі. – Кожен кандидат може зайти і в розділі донабір заповнити анкету. Заповнивши анкету, натискає кнопку подати. Після того висвітиться перелік документів, які він повинен зібрати і дата коли він може подати їх. Документи прийматимуть в Управлінні на вулиці Котляревського, 24. Тут працюватиме робоча група, і якщо у кандидата будуть питання він напряму може звернутися до представників робочої групи і йому нададуть кваліфіковану допомогу.

Відбір поліцейських проходитиме у п’ять етапів: тестування на загальні здібності, логічне мислення та знання законодавства, медичне обстеження, рівень фізичної підготовки, психологічне тестування та співбесіда.

– Вимоги до кандидатів наступні: громадянин України віком від 21 до 35 років, повна загальна середня або вища освіта, наявність посвідчення водія категорії В і готовність до служби, – продовжує Петро Гаврих. – Необхідні якості: висока мотивація кандидатів, прагнення допомагати людям та змінювати державу на краще, здатність швидко приймати рішення в екстремальних ситуаціях, дисциплінованість, організованість, ввічливість, комунікабельність, вміння аргументовано висловлювати свої думки. Ми приймаємо на посади поліцейського та інспектора. Поліцейський – це кандидат, який не має вищої освіти, всі хто має вищу освіту приймаються на посаду інспектора, які будуть мати офіцерське звання. Зарплата – від 8 тисяч і вище. Щорічна відпустка для новоприйнятих – 30 діб. Також забезпечуємо безоплатне обслуговування поліцейських та членів їх сімей у відомчому закладі охорони здоров’я, можливість отримати безкоштовно вищу освіту в наших навчальних закладах системи УМВС.

Відбір та навчання майбутніх поліцейських проходитиме у Тернополі. Керівництво УПП в Тернополі запрошує усіх бажаючих з області взяти участь у цьому конкурсі.

Ольга Трач

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