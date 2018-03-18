На Тернопільщині стартував флешмоб #Крим_це_Україна! ФОТО

18/03/2018 Розмір тексту:

У березні 2014 року російський ворог вторгся на нашу землю. Тоді ж він окупував Крим, який споконвіку був українською територією. Утім, ми з цим не змирилися, й ніколи не дозволимо, щоб ворог впевнено почувався на території нашої держави! Не змирилися з цим і українці, які досі живуть на території Криму і на своєму рівні сьогодні намагаються протистояти ворогові.

Саме тому в четверту річницю анексії ми вкотре наголошуємо всьому світові, що перемога обов’язково буде за нами і що невдовзі у Криму замайорять синьо-жовті прапори! Сьогодні ми з Кримом, й розпочинаємо флешмоб на підтримку українців, які живуть на півострові!

#Крим_це_Україна впевнено говорить активна молодь Тернопільщини! #Крим_це_Україна заявляють й представники української діаспори з 12-ти країн світу, які цими днями перебувають у нашій області.

Долучайся і ти до флешмобу. Завантажуй фото у Facebook чи Instagram з хештегом #Крим_це_Україна. Підтримаймо наших друзів! Бо тільки в єдності наша сила!