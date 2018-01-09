На Тернопільщині стартувала спецоперація

09/01/2018 Розмір тексту:

З метою посилення контролю у сфері виробництва і обігу підакцизних товарів, детінізації та очищення ринку від фальсифікованої продукції, а також незаконного переміщення підакцизних товарів через митний кордон України розпочато проведення спецоперації «Акциз – 2018».

Головне управління ДФС у Тернопільській області звертається до усіх громадян з проханням повідомляти про виявлені факти незаконного виготовлення чи реалізації підакцизних товарів, телефонуючи на сервіс «Пульс» за телефоном 0800-501-007 (напрямок «4») та за номером телефону (0352) 43 03 69, а також у письмовій формі на адресу Головного управління ДФС у Тернопільській області (46003, м. Тернопіль, вул. Білецька, 1).