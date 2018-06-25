На Тернопільщині сталися три схожі аварії

25/06/2018 Розмір тексту:

З відкритим переломом лівої надбрівної дуги, рваними ранами обличчя та гематомами 23 червня до лікарні потрапив житель Кременецького району. До медзакладу травмованого чоловіка доправила бригада швидкої допомоги. Ушкодження він отримав в результаті дорожньо-транспортної пригоди.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що автопригода трапилася близько 23:50 на автодорозі міста Почаїв. Водій автомобіля Audi A6 не впорався з керуванням і зіткнувся з огорожею. У кермувальника взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.

Перевіряють медики чи був тверезий винуватець дорожньо-транспортної пригоди на Бучаччині. 24 червня на автодорозі Тернопіль-Бучач-Івано-Франківськ водій автомобіля MERCEDES BENZ в’їхав у парапетну огорожу, а після цього транспорт викинуло у кювет.

Водія з травмами та відкритими переломами госпіталізували до лікарні.

Про ще одну автопригоду на лінію “102” Борщівського відділення поліції повідомив фельдшер місцевої лікарні. Медик заявив, що до них близько 22:36 за меддопомогою звернулося двоє жителів села Дзвенячка. Травми вони отримали внаслідок автопригоди.

За попередньою інформацією, один з потерпілих, керуючи автомобілем марки ВАЗ-2104, не впорався з керуванням та врізався у бетонну огорожу моста. В результаті удару кермувальник потрапив до реанімації. Його пасажира, після надання меддопомоги, відпустили за місцем проживання.

За всіма випадками проводяться слідчі дії, повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.