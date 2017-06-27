На Тернопільщині сталася автопригода з дуже різким запахом. ФОТО
Забруднена проїжджа частина дороги та різкий запах – наслідки ДТП в Бучацькому районі.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 23 червня близько 14-ї години на автодорозі «Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль», біля с. Зелена, Бучацького району.
Як попередньо з’ясували правоохоронці, водій автомобіля «КАМАЗ», не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, допустив виїзд на узбіччя дороги та перекидання транспортного засобу.
Внаслідок ДТП механічних пошкоджень зазнав лише автомобіль, на щастя, житель Івано-Франківщини не постраждав.
Вантаж, який він перевозив, розкидало по усій проїжджій частині дороги. Довелось спустошити два пожежних КрАЗи, щоб очистити дорогу від відходів.
Відносно водія складено адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП, повідомляють у відділі забезпечення безпеки дорожнього руху УПД ГУНП в Тернопільській області.
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