На Тернопільщині сталася автопригода з дуже різким запахом. ФОТО

27/06/2017 Розмір тексту:

Забруднена проїжджа частина дороги та різкий запах – наслідки ДТП в Бучацькому районі.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 23 червня близько 14-ї години на автодорозі «Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль», біля с. Зелена, Бучацького району.

Як попередньо з’ясували правоохоронці, водій автомобіля «КАМАЗ», не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, допустив виїзд на узбіччя дороги та перекидання транспортного засобу.

Внаслідок ДТП механічних пошкоджень зазнав лише автомобіль, на щастя, житель Івано-Франківщини не постраждав.

Вантаж, який він перевозив, розкидало по усій проїжджій частині дороги. Довелось спустошити два пожежних КрАЗи, щоб очистити дорогу від відходів.