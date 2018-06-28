На Тернопільщині сталася аварія за участю військових. Загинули дві жінки. ФОТО

28/06/2018 Розмір тексту:

Дві жінки загинули, дитина у важкому стані доправлена до лікарні – це результат дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася 27 червня о 17:30 поблизу села Озерна Зборівського району. Там на трасі Тернопіль-Рава Руська зіткнулися легковий автомобіль та вантажівка.

На місце аварії виїжджала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, водій Nisan виїхала на смугу зустрічного руху та врізалася у ГАЗ 66, який належить Збройним силам України. На момент аварії у салоні іномарки перебувало дві жінки та дитина. У вантажівці двоє військових в кабіні і двоє в буді.

В результаті удару дві жінки загинули. П’ятирічну дитину у важкому стані доправили до лікарні. Один солдат звернувся до медзакладу з переломом ключиці. Інших військових оглядають лікарі.

Встановлять слідчі і причину виїзду легківки на смугу зустрічного руху, зазначають у поліції.

Триває слідство відповідно до статті 286 частина 3 ККУ.