На Тернопільщині спиляли на металобрухт спортивний майданчик, який ще не встигли як слід встановити. ФОТО

22/03/2017 0
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У Збаражі, що на Тернопільщині, новий майданчик  із тренажерами та гойдалками невідомі зловмисники попиляли на метелобрухт.

Місцеві жителі обурені таким нахабством. За їхніми словами, деякі тренажери ще не встигли навіть змонтувати, інші – уже розікрали та поламали, пише Тернопільська липа.

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