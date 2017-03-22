На Тернопільщині спиляли на металобрухт спортивний майданчик, який ще не встигли як слід встановити. ФОТО
22/03/2017 0
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У Збаражі, що на Тернопільщині, новий майданчик із тренажерами та гойдалками невідомі зловмисники попиляли на метелобрухт.
Місцеві жителі обурені таким нахабством. За їхніми словами, деякі тренажери ще не встигли навіть змонтувати, інші – уже розікрали та поламали, пише Тернопільська липа.
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Касир
Технічний письменник