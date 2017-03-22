На Тернопільщині спиляли на металобрухт спортивний майданчик, який ще не встигли як слід встановити. ФОТО

22/03/2017 Розмір тексту:

У Збаражі, що на Тернопільщині, новий майданчик із тренажерами та гойдалками невідомі зловмисники попиляли на метелобрухт.

Місцеві жителі обурені таким нахабством. За їхніми словами, деякі тренажери ще не встигли навіть змонтувати, інші – уже розікрали та поламали, пише Тернопільська липа.