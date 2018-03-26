На Тернопільщині співробітник ДСНС у вихідний день врятував собаку. ВІДЕО

26/03/2018 Розмір тексту:

Кременецькій сім’ї, котра йшла відпочити у “Панораму”, натомість довелося рятувати собаку. Шарпей впав у люк при дорозі. Пес відчайдушно просив допомоги, та всі перехожі оминали його.

“Як гавкає пес десь поруч, почули ще здалеку. Машину ми залишили, йшли пішки, не доходячи до повороту, я почула як відчайдушно гавкає собака, надто близько до дороги, бо будинки далеко, ми пішли цією закиданою територією. Собака, як виявилося, провалилася в люк при дорозі. Видно сиділа там днів зо два, мокра, в воді по коліна.

Спершу пес боявся нас, але мій чоловік витягнув його, дякую йому, бо повз нас проходило багато людей, але ніхто не зупинився. Щасливий, одразу побіг додому, ми не встигли познайомитися”, – пише Ірина Долга на своїй сторінці у фейсбук.

Як виявилося, сім’я кременчан врятувала шарпея. Чоловік Ірини рятівник за покликанням. Відомо, що Юрій працює у Кременецькому відділі ДСНС. Цього дня у чоловіка був вихідний, повідомляє kremenets.city.