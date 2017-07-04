На Тернопільщині спіймали водія, який видавав себе за іншу людину

При перевірці документів, громадянин поводився доволі підозріло.

– Фотографія на посвідченні не відповідала дійсності, – розповідає інспектор патрульної поліції Богдан. – Я навмисне перепитав його дату народження, але водій почав плутатись, цим викликав ще більші підозри. Окрім того, він перебував з явними ознаками алкогольного сп’яніння.

Від проходження огляду на стан сп’яніння на місці водій відмовився в категоричній формі, проте виявив бажання пройти огляд в найближчому медичному закладі – Підволочиській районній лікарні. Результат огляду – 0,69 проміле.

Після того, правопорушника полісмени доправили до районного відділку поліції. Там встановили особу. Водій – 29-річний мешканець Підволочиського району.

На громадянина поліцейські склали протокол за керування у стані алкогольного сп’яніння та винесли постанову за керування без відповідних документів.

Загалом, упродовж вихідних охоронці порядку оштрафували 9 нетверезих водіїв, повідомляють у патрульній поліції.