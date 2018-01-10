На Тернопільщині спіймали тріо злодіїв-гурманів

10/01/2018 Розмір тексту:

Частину 3 статті 185 Кримінального кодексу – крадіжка поєднана з проникненням в житло чи інше приміщення, поліцейські інкримінують трьом збаражчанинам.

На злочин трійця пішла, бо закортіло посмакувати кролятиною, повідомляє Досьє 102.

Наприкінці літа минулого року вони незаконно проникли на обійстя жителя Збаража й поцупили двох кролів.

Мабуть, тоді дієтичне м’ясо прийшлося до смаку, бо ж через місяць повторили вилазку й викрали ще трьох вухастих. Все, що не з’їли самі, чоловіки продали.

Власнику тварин смакові вподобання крадіїв обійшлися у більше ніж дві з половиною тисячі гривень.

У скільки ж крадіям обійдеться ласування кролятиною, визначить суд.