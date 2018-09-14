На Тернопільщині спіймали серійного злодія
14/09/2018 0
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Впродовж двох тижнів до чортківських правоохоронців звернулися двоє жителів району із заявами про викрадення скутерів. В обох випадках власники залишали свої транспорті засоби у місцях із загальним доступом без нагляду звідки їх і було викрадено.
Правоохоронці з’ясували, що до заволодінь причетний раніше судимий за майнові злочини житель Чорткова. Скутери чоловік одразу ж перепродував. Поліцейські з’ясували осіб, які мали необережність придбати крадені транспортні засоби та вилучили їх.
Крадій затриманий в порядку статті 208 КПК та поміщений в ізолятор тимчасового тримання, повідомляють у поліції. Йому інкримінують частину 2 статті 185 Кримінального кодексу – крадіжка, скоєна повторно.
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