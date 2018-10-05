На Тернопільщині спіймали серійного церковного злодія

05/10/2018 Розмір тексту:

Повідомлення про пошкодження задніх дверей храму надійшло до співробітників Підгаєцького відділення поліції від церковної громади села Старе Місто. Правоохоронці, виїхавши на місце події, задокументували спробу проникнення до церкви, адже зловмисникові не вдалося відімкнути міцні затвори.

Працюючи над з‘ясуванням обставин цієї події та над встановленням причетної особи, поліцейським стало відомо, що такий випадок непоодинокий. Спроба проникнення була і до церкви, що в самому райцентрі, а ще з одного храму міста невідомий крадій поцупив гроші зі скриньки пожертв.

Оперативними заходами поліцейські встановили причетного до злочинів. Ним виявився раніше неодноразово судимий за крадіжки житель одного з сіл району, 1967 року народження. Як повідомили у поліції, чоловікові інкримінують частину 3 статті 185 ККУ.