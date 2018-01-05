На Тернопільщині спіймали ще двох злісних корупціонерів

05/01/2018 1
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На Тернопільщині 2 посадовців оштрафовано за вчинення  корупційних правопорушень. Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

За несвоєчасне подання без поважних причин декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, оштрафовано депутата Товстенської сільської ради Заліщицького району.

Працівниками Управління Захисту економіки в Тернопільській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України за погодженням прокуратури області складено протокол про вчинення депутатом Товстенської сільської ради адміністративного правопорушення пов’язаного з корупцією, передбаченого ч. 1 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За результатами розгляду судом депутата притягнуто до адміністративної відповідальності та накладено стягнення у вигляді штрафу в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Також за протоколом УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України  за погодженням прокуратури області, судом притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян секретаря Жолобівської сільської ради Кременецького району за неповідомлення про реальний конфлікт інтересу.

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Коментарі (1)

Петрович

05/01/2018

От для чого потрібна Е -декларація,щоб косити грошенята з простих людей!А наверху мілліарди ,офшори …і ніяких штрафів!Думаю скоро в депутати місцевих рад ніхто незахоче балатуватися,бо роботяг вже нема,медики,вчителі виїзжають закордон…живем поновому???

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