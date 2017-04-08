На Тернопільщині спіймали п’яним за кермом заступника військового комісара

08/04/2017 Розмір тексту:

У Збаражі 6 квітня о першій ночі затримали за водіння у нетверезому стані працівника військкомату. Ним виявився заступник військового комісара Збаразько-Лановецького ОРВК, підполковник Андрій Станкевич.

За інформацією “20 хвилин“, інциденту намагались не надавати розголосу. Так, після затримання чоловіка повезли на освічення у Збаразьку райлікарню, однак там виявилась несправною апаратура. Відтак чоловіка привезли на медосвічення у Тернопіль. Тут зафіксували 1,67 проміле в крові. Це більш як у вісім разів перевищує допустиму норми.

Такий випадок з п’яним працівником військкомату підтвердили в Головному управлінні Нацполіції в Тернопільській області.

– Люди зателефонували на 102 і повідомили про п’яного за кермом, – кажуть в прес-службі. – Виїхала слідчо-оперативна група. Чоловіка затримали, повезли на освічення. Правоохоронці склали адмінпротокол за ст. 130 та направили до суду. В обласному військовому комісаріаті ситуацію не коментують. Тут кажуть, що в них нема ніякої інформації.

Знайти контакти до самого пана Станкевича нам поки не вдалось. До слова, пан Станкевич є у списку «корупціонерів» на сайті webeffector.com.ua. Мовляв, працюючи заступником Збаразько-Лановецького об’єднаного районного військового комісаріату Тернопільської області, взяв хабар у 2011 році в сумі 1600 грн від призовника за надання останньому відстрочки від призову на військову службу до лав ЗС України.

Згідно з даних Єдиного державного реєстру судових рішень, заступника суд визнав винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 368 КК України, призначив покарання у виді штрафу в розмірі 9000 грн. та позбавив права займати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на два роки.