На Тернопільщині спіймали представників “своєрідної” релігійної общини, котрі у велике свято браконьєрили в заповіднику. ФОТО

06/06/2017 0
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У Тернопільській області затримали браконьєрів, котрі у самі Зелені свята виловлювали рибу сітками на Дністрі.

Як повідомляє організація з протидії корупції та моніторингу екології “Скеля”, серед улову браконьєрів були й червонокнижні види риб.

Своїми діями зловмисники завдали збитків на 231400 гривень.

За цим фактом внесені відомості до ЄРДЕР за ч.1 ст.249 КК України.

В організації зазначають, що браконьєрами були так звані “кашкетники” – представники релігійної громади, до якої входять мешканця ряду сіл півдня Тернопільської області.

🆘Браконьєрство зі збитками в 231 400 гривень на самі Зелені свята☘️⚠️ У свято Трійці землю🌍 називають іменинницею, вва…

Опубліковано Протидія корупції та моніторинг екології "Скеля" 5 червня 2017 р.

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