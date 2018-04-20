На Тернопільщині спіймали парфумера-клептомана
20/04/2018 0
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Із заявою про крадіжку з магазину до Підволочиського відділу поліції звернулася працівник одного з торгових торгових закладів селища. Жінка розповіла, що невідомий відвідувач викрав з маркету недешевий товар – 3 пачки парфумів вартістю понад 500 гривень кожен. Поліцейські спіймали злодія.
Любителем безкоштовної парфумерії виявився в минулому судимий за крадіжки 37-річний тернополянин. Молодик, відбувши покарання, знову почав криміналити, тепер вже в районі.
Зайшов до магазину та, вибравши слушний момент, викрав товар. Злодію вдалося винести під одягом крадене з магазину. Протиправне діяння зафіксували камери відеоспостереження, його оперативно розшукали поліцейські.
За статтею 185 Кримінального кодексу України відкрито кримінальне провадження, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.
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