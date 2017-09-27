На Тернопільщині спіймали наркоторговця, який реалізовував товар лише великими партіями

27/09/2017 Розмір тексту:

Про постійний продаж великої партії наркотиків в управління протидії наркозлочинності ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомленння на початку вересня. Оперативники почали перевіряти та відпрацьовувати дану інформацію.

У ході проведених слідчо-оперативних заходів з’ясувалося, що наркобізнес на Бережанщині організував в помешканні своєї подруги уродженець Івано-Франківської області. Він уже неодноразово відбував покарання за наркотики, грабежі та майнові злочини, повідомляють у поліції.

Цього разу чоловік вирішив налагодити бізнес з торгівлі маковою соломкою, яку реалізовував лише великими партіями. Клієнтами “підприємця” були наркозалежні жителі обласного центру. Канали надходження встановлюють оперативники.

За словами керівника управління протидії наркозлочинності ГУНП в Тернопільській області Михайла Димиди, за двохсотграмову склянку меленої соломки просив 130 гривень.

Заготовляв сировину дома, а закуповував мак в жителів Тернопільської та іншої областей. Про справу розмовляв за умови, якщо покупець брав не менше кілограма сушених рослин. Товар дома не зберігав, а облаштував сховки по селу. Коли приїжджав “клієнт”, він брав гроші і на нейтральній території передавав покупку.

Михайло Димида каже, що правоохоронці провели контрольну закупку. Придбали у бізнесмена 20 склянок соломки на суму 2400 гривень. На товар зробив знижкою, оскільки велика партія.

Уже у ході проведеного санкіонованого обшуку працівники управління протидії наркозлочинності вилучили у чоловіка шприци, приладдя для виготовлення опіуму. Його, зізнається наркозалежний, варив для власного споживання.

Жителя Івано-Франківської області затримали відповідно до статті 208 КПК. Йому інкримінують статтю 307 частину 2 ККУ – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, вчинене повторно. Санція статті передбачає покарання від шести до десяти років з конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання чоловікові міри запобіжного заходу.