На Тернопільщині спіймали молодика, який вкрав “Мерседес”

06/01/2018 Розмір тексту:

Співробітники превенції Підгаєччини затримали зловмисника, котрий перебував у розшуку за незаконне заволодіння транспортом та крадіжку, вчинені на Борщівщині.

До співробітників Борщівського відділення поліції надійшло повідомлення від колег з Підгаєччини. В одному з сіл району правоохоронці затримали зловмисника, котрого борщівські поліцейські декілька місяців розшукували за вчинення злочинів.

Ще восени в одного з жителів села Горошова Борщівського району невідомий зловмисник викрав мікроавтобус марки «Мерседес». Поліцейським тоді вдалося розшукати крадене авто – його лиходій залишив поза межами населеного пункту, але з салону зникла чимала сума грошей.

Оперативними заходами правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився уродженець Підгаєччини, 1982 року народження. Проте зловмисник уникав кримінальної відповідальності. Та, вочевидь, думав, що через тривалий час після вчинення злочину його не особливо розшукуватимуть, тому на свята приїхав додому.

Нині суд вирішує питання обрання зловмисникові міри запобіжного заходу, повідомляють у поліції.