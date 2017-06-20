На Тернопільщині спіймали любительку безкоштовної ковбаси

20/06/2017 Розмір тексту:

Із заявою про крадіжку з магазину до міського відділу поліції звернулася працівник одного з торгових закладів Тернополя. Жінка розповіла, що невідомий відвідувач викрав з магазину ковбасні вироби, завдавши збитків у понад 600 гривень. Поліцейські спіймали злодія.

Любителем безкоштовної ковбаси виявилася 42-річна тернополянка. Ящик з продукцією постачальник якраз завіз для продажу, тож продавці ще не встигли викласти його у холодильні камери. Чим і скористалася злодійка. Вибравши слушний момент, викрала і винесла декілька кілець ковбаси з крамниці. Протиправне діяння зафіксували камери відео спостереження тож ані продати, ані використати у власних потребах злодійка крадене не встигла, її розшукали поліцейські.

За статтею 185 Кримінального кодексу України відкрито кримінальнепровадження. Працівники поліції перевіряють причетність тернополянки до інших аналогічних злочинів, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.