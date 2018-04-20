В Шумську спіймали дідуся-планокура

20/04/2018 Розмір тексту:

Шумські поліцейські у незаконному зберіганні наркотичної речовини підозрюють 64-річного мешканця району. Наркотики чоловік носив з собою для власного вживання.

Правопорушника правоохоронці затримали за дрібне хуліганство. Під час поверхневого огляду правоохоронці у пачці цигарок виявили подрібнену сировину схожу на канабіс. Зі слів порушника, він використовував наркосировину для власних потреб.

Відомості про подію внесено до ЄРДР згідно статті 309 Кримінального кодексу України (незаконне зберігання наркотичних засобів). Вилучену сировину слідчі направили у Тернопільський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр для проведення експертизи.

За незаконне зберігання наркотичних речовин проти шумчанина розпочато кримінальне провадження, повідомляють у поліції.