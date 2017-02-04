На Тернопільщині спіймали дезертира

03/02/2017 Розмір тексту:

Носіння, зберігання, придбання бойових припасів без передбаченого законом дозволу інкримінують правоохоронці Тернопільщини уродженцю Дніпропетровщини.

Двадцятисемилітній чоловік останнім часом мешкав без реєстрації в одному з сіл Борщівського району. Окрім цього, він перебував у розшуку за дезертирство у Дніпропетровській області.

За словами Рустама Гикавчука, начальника відділу слідчого управління ГУНП в Тернопільській області, до Борщівського відділення поліції надійшло повідомлення від місцевих мешканців. Люди скаржилися, що у під’їзді лежить чоловік у стані алкогольного сп’яніння. На місце виклику виїхали правоохоронці. Як з’ясувалося, невідомим виявився дезертир.

Під час поверхневого огляду в одязі чоловіка виявили кілька набоїв. А згодом, провівши обшук помешкання, відповідно до рішення суду, працівники поліції знайшли й інші набої. Їх дніпропетровець зберігав у сараї тимчасового помешкання на Борщівщині.

Загалом поліцейські вилучили сорок набоїв калібру 5,45 мм до нарізної вогнепальної зброї вітчизняного зразка. Усі вони, як встановили експерти, придатні для стрільби. Де взяв їх, не зізнається, але стверджує, що зберігав не для продажу, а для власного користування.

Рустам Гикавчук каже, що власник набоїв з 2 березня по 27 квітня 2015 року проходив службу у інженерно-саперній роті військової частини у Дніпропетровську. Він підписав контракт і навіть їздив у зону проведення антитерористичної операції. Проте не дослужив, а втік. Тому одна з версій, що патрони він знайшов саме в час перебування на сході.

Окрім того дніпропетровець уже неодноразово потрапляв в поле зору правоохоронців. Його притягували до відповідальності за крадіжки по статті 185 частина 3 ККУ – крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому.

Його засудили до трьох років позбавлення волі, але звільнили на 11 місяців швидше. Вдруге постав перед законом за крадіжку, вчинену повторно. Суд до строку, який не добув раніше, додав ще півтора року. Після відбування покарання на шлях виправлення не став.

Ситуація зі зберіганням набоїв знову посадить жителя Дніпропетровська за ґрати ще на три роки, але даний термін ще не остаточний. Відповідатиме чоловік ще й за дезертирство.